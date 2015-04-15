Польша для Украины является образцом успешности реформ - глава польского МИД

Об этом сказал министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына изданию Gazeta Wyborcza

"Ведь в этой части Европы мы являемся примером, что реформы удаются, что страна, которая пойдет этой дорогой, может достичь успеха. Не знаю, сколько времени это будет продолжаться в случае Украины. Может, 25 лет, так как в Польше, может, меньше, но мы являемся реальной точкой отсчета", - сказал он.

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Схетына отметил, что польская власть в политическом смысле много вложила в Украину, и поляков слушают в Европе в этом контексте.

Он также положительно оценил последний визит президента Польши Бронислава Коморовского в Киев.

"Это была символическая, сильная поддержка проевропейских стремлений Украины, которая сейчас борется с российской агрессией и одновременно проводит очень сложные реформы", - сказал министр.