Польша для Украины является образцом успешности реформ - глава польского МИД
Польша является образцом успешности проведенных реформ для Украины, которая также может достичь такого же успеха.
Об этом сказал министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына изданию Gazeta Wyborcza
"Ведь в этой части Европы мы являемся примером, что реформы удаются, что страна, которая пойдет этой дорогой, может достичь успеха. Не знаю, сколько времени это будет продолжаться в случае Украины. Может, 25 лет, так как в Польше, может, меньше, но мы являемся реальной точкой отсчета", - сказал он.
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Схетына отметил, что польская власть в политическом смысле много вложила в Украину, и поляков слушают в Европе в этом контексте.
Он также положительно оценил последний визит президента Польши Бронислава Коморовского в Киев.
"Это была символическая, сильная поддержка проевропейских стремлений Украины, которая сейчас борется с российской агрессией и одновременно проводит очень сложные реформы", - сказал министр.