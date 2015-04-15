Сотни человек вышли на улицы Нью-Йорка, протестуя против полицейского насилия (фоторепортаж, видео)

Сотни человек вышли в ночь на среду в Нью-Йорке, выступая против насилия полицейских в отношении граждан, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Associated Press.

Многие из демонстрантов скандировали имена Эрика Гарнера и Уолтера Скотта, ранее застреленных полицейскими при задержании.

Акция началась на одной из главных площадей Манхэттена — Union Square, затем толпа прошла по Бруклинскому мосту, частично нарушив движение автотранспорта. Организаторы акции заявили, что аналогичные протесты прошли в 28 районах США.

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В последнее время в США участились случаи гибели чернокожих американцев от рук полиции. Волнения в американском обществе вызвали, в частности, гибель афроамериканцев Эрика Гарнера, задушенного при задержании в Нью-Йорке, и Майкла Брауна, застреленного полицейским в штате Миссури.

Последний скандал с участием полицейских произошел в апреле в Чарльстоне (штат Южная Каролина), когда полицейский Майкл Следжер восемь раз выстрелил в спину 50-летнему безоружному местному жителю Уолтеру Скотту. На видеозаписи, появившейся в интернете, видно, как темнокожий мужчина начинает убегать от полицейского, который стреляет ему в спину.

Полицейский заявил, что Скотт отобрал у него электрошокер, и он выстрелил в мужчину, так как испугался за свою жизнь. Однако на видеозаписи видно, что в момент происшествия темнокожий мужчина не был вооружен.