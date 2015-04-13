Сенатор Рубио будет баллотироваться на пост президента США - СМИ

Об этом сообщает ВВС.

Ранее стало известно, что Рубио является фаворитом праймериз партии наряду с губернатором Флориды Джебом Бушем и сенаторами Рэндом Полом и Тедом Крузом.

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Рубио полагает, что обладает "уникальным набором качеств", чтобы стать президентом.

Об этом 43-летний политик, которого называют восходящей звездой Республиканской партии, сказал, выступая в Майами перед потенциальными спонсорами своей избирательной кампании.

Он пообещал, что в случае избрания защитит "американскую мечту".

Хиллари Клинтон, которая будет баллотироваться от Демократической партии, он назвал "лидером вчерашнего дня".

Как сообщал УНИАН, экс-госсекретарь и бывшая первая леди США Хиллари Клинтон вступит в борьбу за пост президента страны.

Выборы пройдут в США осенью 2016 года.