Сенатор Рубио будет баллотироваться на пост президента США - СМИ
Республиканский сенатор от штата Флорида Марк Рубио объявил о намерении баллотироваться на пост президента США.
Об этом сообщает ВВС.
Ранее стало известно, что Рубио является фаворитом праймериз партии наряду с губернатором Флориды Джебом Бушем и сенаторами Рэндом Полом и Тедом Крузом.
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Рубио полагает, что обладает "уникальным набором качеств", чтобы стать президентом.
Об этом 43-летний политик, которого называют восходящей звездой Республиканской партии, сказал, выступая в Майами перед потенциальными спонсорами своей избирательной кампании.
Он пообещал, что в случае избрания защитит "американскую мечту".
Хиллари Клинтон, которая будет баллотироваться от Демократической партии, он назвал "лидером вчерашнего дня".
Как сообщал УНИАН, экс-госсекретарь и бывшая первая леди США Хиллари Клинтон вступит в борьбу за пост президента страны.
Выборы пройдут в США осенью 2016 года.