Хиллари Клинтон объявит о своем участии в выборах - СМИ
23:20, 10 апреля 2015Мир
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Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон может объявить о выдвижении на пост президента в это воскресенье, 12 апреля, подтвердили в демократической партии.
Клинтон может объявить о выдвижении на пост президента 12 апреля / blogs.reuters.com
После этого, как ожидается, Клинтон отправится в штаты Айова и Нью-Гемпшир, сообщает Русская служба Би-би-си.
Ранее о своем желании принять участие в выборах заявили сенаторы от Республиканской партии Тед Круз и Рэнд Пол.
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Выборы президента в США пройдут 8 ноября 2016 года. Аналитики считают Клинтон одним из фаворитов предвыборной гонки.
В 2008 году Клинтон уже баллотировалась на пост президента, но отказалась от продолжения предвыборной гонки и поддержала второго кандидата от демократов Барака Обаму.
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