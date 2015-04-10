Хиллари Клинтон объявит о своем участии в выборах - СМИ



После этого, как ожидается, Клинтон отправится в штаты Айова и Нью-Гемпшир, сообщает Русская служба Би-би-си.

Ранее о своем желании принять участие в выборах заявили сенаторы от Республиканской партии Тед Круз и Рэнд Пол.

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Выборы президента в США пройдут 8 ноября 2016 года. Аналитики считают Клинтон одним из фаворитов предвыборной гонки.

В 2008 году Клинтон уже баллотировалась на пост президента, но отказалась от продолжения предвыборной гонки и поддержала второго кандидата от демократов Барака Обаму.