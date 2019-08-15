"И ухватит за бочок": в Канаде волк пытался вытащить отца семейства из палатки

Глава семейства по имени Мэтью встал на пути волка, защищая семью.

В национальном парке Банф в Канаде волк атаковал спящих туристов, попытавшись вытащить за руку отца семейства из палатки.

Об этом пишет Mercury News.

"Это было похоже на фильм ужасов", - призналась супруга пострадавшего Элиза Рисполи.

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Глава семейства по имени Мэтью встал на пути волка, защищая семью. В итоге животное вцепилось ему в руку и попыталось вытащить из палатки. В это время супруга закрыла детей своим телом, удерживая мужа за ноги. От криков проснулся сосед по кемпингу Расс Фи, который бросился на помощь семье.

"Крики были настолько сильными, что я понял - очевидно, ситуация ужасна. Я подбежал к палатке и просто пнул волка в заднюю часть бедра", - отметил мужчина.

После удара волк отпустил Мэтью и выпрыгнул из палатки. Вместе с Фи они начали преследовать волка, крича и бросая в него камни. Тем временем Элиза и два мальчика побежали к минивэну Фи. В итоге семья благополучно спаслась. Мэтт получил несколько проникающих ранений и порезы на руках. Хищника же отследили представители агентства Парки Канады, после чего убили.