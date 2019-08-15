В Латвии обвинили пропагандистский телеканал РФ в разжигании ненависти
Национальный совет по вопросам электронных СМИ Латвии обвинил телеканал "Россия-24" в разжигании ненависти в выпуске новостей о новом латвийском президенте.
Об этом сообщает Delfi.
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В частности, речь идет о новостном выпуске на канале "Россия-24" за 30 мая, который был посвящен президенту Латвии Эгилу Левитсу.
Отмечается, что в том выпуске ведущая передачи сказала, что "новоизбранный президент Латвии Эгилс Левитс причастен к дискриминации национальных меньшинств, в том числе российских".
Латвийское законодательство предусматривает, что за содержание, которое распространяют каналы из третьих стран, несет ответственность кабельный оператор. Эта программа доступна у 19 операторов, в связи с чем Нацсовет Латвии открыл 19 административных дел.
Замглавы Нацсовета по вопросам электронных СМИ Латвии Иварс Аболиньш предупредил, что совет продолжит следить за недружественными Латвии каналами.
Как сообщал УНИАН, ранее в Латвии заблокировали сайт Baltnews.lv, который принадлежит российскому пропагандистскому медиахолдингу "Россия сегодня", из-за угрозы суверенитету Украины.