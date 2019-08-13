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В аэропорту Гонконга продолжаются массовые акции протеста - задержаны 150 человек (фоторепортаж)

10:20, 13 августа 2019
Мир
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Гонконг / REUTERS

Об этом передает сообщает China Daily.

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Как отметил заместитель комиссара полиции Гонконга Тан Пин-Чен, протестующие "осуществляют насилие и беззаконие".

"Радикалы продолжают совершать беззаконие и наращивают насилие в регионе. Они организуют атаки по всему Гонконгу, доставляя серьезные неудобства жителям и подвергая опасности жизни мирных жителей", - заявил правоохранитель.

Как сообщал УНИАН, аэропорт Гонконга отменил все рейсы из-за массовых акций протеста.

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Теги: #протесты#Гонконг