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В Великобритании приветствуют введение новых санкций США против России

07:11, 04 августа 2019
Мир
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Доминик Рааб / REUTERS

МИД Великобритании приветствует введение Вашингтоном нового пакета санкций против России в связи бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.

Об этом в субботу, 3 августа, написал новый глава МИД Великобритании Доминик Рааб в своем твиттере.

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"Сегодня мы приветствуем непоколебимую поддержку со стороны США, которые ввели санкции [согласно американскому закону] о химическое и биологическое оружие в ответ на применение Россией смертельного нервно-паралитического вещества в Солсбери. Соответствующие меры, которые продолжает принимать международное сообщество, показывают, что мы не будем просто стоять и наблюдать за тем, как эта ужасная оружие используется без каких-либо последствий ", - сказал Рааб. 

Напомним, ранее Государственный департамент Соединенных Штатов Америки объявил о введении второго пакета санкций против России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.

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Теги: #США#Великобритания#санкции против РФ