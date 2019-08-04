В Великобритании приветствуют введение новых санкций США против России
МИД Великобритании приветствует введение Вашингтоном нового пакета санкций против России в связи бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.
Об этом в субботу, 3 августа, написал новый глава МИД Великобритании Доминик Рааб в своем твиттере.
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"Сегодня мы приветствуем непоколебимую поддержку со стороны США, которые ввели санкции [согласно американскому закону] о химическое и биологическое оружие в ответ на применение Россией смертельного нервно-паралитического вещества в Солсбери. Соответствующие меры, которые продолжает принимать международное сообщество, показывают, что мы не будем просто стоять и наблюдать за тем, как эта ужасная оружие используется без каких-либо последствий ", - сказал Рааб.
We welcome unwavering US support today, with the introduction of Chemical & Biological Weapons Sanctions in response to russia's use of a deadly nerve agent in Salisbury. Continued global response shows we will not stand & watch these horrific weapons be used without consequences— Dominic Raab (@DominicRaab) August 3, 2019
Напомним, ранее Государственный департамент Соединенных Штатов Америки объявил о введении второго пакета санкций против России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.