В Великобритании приветствуют введение новых санкций США против России

Глава МИД Великобритании отметил, что глобальная реакция на дело Скрипалей показывает нежелание наблюдать за безнаказанным использованием опасного химического оружия.

МИД Великобритании приветствует введение Вашингтоном нового пакета санкций против России в связи бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.

Об этом в субботу, 3 августа, написал новый глава МИД Великобритании Доминик Рааб в своем твиттере.

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"Сегодня мы приветствуем непоколебимую поддержку со стороны США, которые ввели санкции [согласно американскому закону] о химическое и биологическое оружие в ответ на применение Россией смертельного нервно-паралитического вещества в Солсбери. Соответствующие меры, которые продолжает принимать международное сообщество, показывают, что мы не будем просто стоять и наблюдать за тем, как эта ужасная оружие используется без каких-либо последствий ", - сказал Рааб.

We welcome unwavering US support today, with the introduction of Chemical & Biological Weapons Sanctions in response to russia's use of a deadly nerve agent in Salisbury. Continued global response shows we will not stand & watch these horrific weapons be used without consequences — Dominic Raab (@DominicRaab) August 3, 2019

Напомним, ранее Государственный департамент Соединенных Штатов Америки объявил о введении второго пакета санкций против России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.