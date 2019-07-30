Newsweek: Гитлер, Сталин и другие диктаторы стали проклятием для их современных потомков

Дети кровавых убийц стеснялись своих родителей, а некоторые изо всех сил пытаются смыть семейный позор раскаянием за грехи предыдущих поколений.

«Ничего особенного, речь идет об автомобильной аварии», - услышала Светлана, когда вошла в кабинет отца. Иосиф Сталин как раз вел телефонный разговор, но как только увидел дочь, сразу положил трубку и обнял девочку. Это было в начале 1948 года. И ничего не указывало на радикальные изменения в жизни 21-летней Светланы, — пишет польский Newsweek.

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Девушка была гордостью и радостью диктатора. У нее не было повода чего-то бояться. Она не совсем понимала, кем на самом деле был ее отец. «Красная лампочка» зажглась в ее голове, когда через несколько дней после того она узнала о таинственной смерти директора Государственного еврейского театра в Москве Соломона Михельсона. Официально все были удивлены тем фактом, что здоровый мужчина споткнулся и упал под колеса грузовика. Неофициально все догадывались, что упасть ему помогли агенты КГБ. Светлана быстро соединила все факты между собой.

«Чувствовала, как в голове начинает гудеть. Я очень хорошо знала об одержимости отца сионистскими заговорами на каждом шагу», - вспоминала она с годами.

С того момента жизнь Светланы перестала быть прежней. Сталин, хоть его отношения с дочерью заметно охладели, не перестал ее любить. Однако, способ выражения этих чувств был жестоким: он приказал высылать в Сибирь всех парней из ее окружения. Светлана ему это так и не простила, так же как преступления против десятков миллионов людей.

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После смерти кровавого диктатора ей удалось сбежать в США. И это стало сенсацией. Ее жизнь так и не сложилось. Неудачные браки, депрессия, частые жалобы людей, которые стали жертвами репрессий системы ее отца.

«Не так и просто убежать от роли дочери Сталина», - говорила она. До самой смерти в 2011 году ее преследовала тень отца и его жертв.

Подобных примеров много. Дети и потомки диктаторов и военных преступников становятся заложниками собственной потери. Их жизнь свидетельствует, что от семейного позора убежать не удастся. Лагеря смерти, Холокост, дискриминация, садизм и миллионы страшных семейных трагедий – это наследие, которое оставили после себя нацисты, развязавшие одну из самых кровавых войн за все времена. Не удивительно, что архитекторов той страшной машины история очень строго оценила.

У немецких преступников тоже были семьи. Большинство их детей и внуков живут до сегодняшнего дня. Большинство скрывается от мира под вымышленными именами, не желая подвергать себя и своих близких неприятностям. Есть и такие, кто не хочет сидеть тихо. Им стыдно за грехи родителей. Поэтому они чувствуют обязанность отплатить за причиненный другим ущерб. В такой ситуации просьбы о прощении у семей жертв – это жест, на который не много кто смог бы пойти.

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Одним из тех, кто пытается стереть с себя пятно семейного позора стал Никлас Франк, сын генерал-губернатора Генеральной губернии Третьего рейха Ганса Франка. Его отец лично контролировал истребление евреев и преследование поляков. Таким образом, он выполнял планы Гитлера по расширению пространства для жизни арийцев. Никлас рос рядом с отцом, когда тот занимал свою должность в режиме нацистов.

«И сегодня снятся мне кучи мертвых тел», - говорит 78-летний Франк.

Издание также пишет, что в США живут три брата: Луис, Брайан и Александр Стюарт-Хьюстоны. Они прямые потомки отца Адольфа Гитлера – Алоиза. Мужчины настолько стесняются своего происхождения, что договорились между собой никогда не иметь детей. Таким образом род Гитлера исчезнет навсегда.