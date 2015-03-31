Russia Today очень хочет нарваться, чтобы ее запретили - эксперт

17:52, 31 марта 2015
Мир
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Российское пропагандистское ведомство Russia Today хочет спровоцировать власти западных стран на запрет ради скандала, который может расширить ее мизерную аудиторию.

Russia Today смотрят крайне правые, крайне левые и шизики

Об этом заявил в интервью Украинской правде британский эксперт Питер Померанцев.

"Russia Today очень хочет нарваться, чтобы ее запретили – тогда вокруг нее будет большой скандал. А на самом деле мало кто смотрит этот канал. Его аудитория – крайние левые, крайние правые и шизики", - рассказал он.

Читайте такжеСМИ: РФ увеличит финансирование Russia Today и «Россия сегодня» на 23 миллиарда рублейПо его мнению, Russia Today является своеобразным "гуманитарным конвоем", отвлекающим маневром в информационной войне, тогда как с людьми, создающими общественное мнение на Западе, Кремль проводит более тонкую работу, обхаживая и покупая их.

"В арабских и южноамериканских странах он (Russia Today - ред.) может иметь какой-то успех, потому что там сильны антиамериканские настроения, и российский канал вливается в общий антизападный контекст. Например, президенту Венесуэлы очень важно доказать, что весь мир против Америки. Асад в Сирии также использует российскую пропаганду, а Кремль взамен берет сирийскую. Все вместе они создают международный конгломерат авторитарной лжи", - говорит Померанцев.

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