Япония продлила санкции против КНДР еще на два года

Летом 2014 года японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил об ослаблении санкций против Пхеньяна в надежде на прогресс в переговорах, однако во вторник правительство заявило, что Пхеньян не отвечает на запросы Токио. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Несколько граждан Японии были похищены в КНДР в 1970-е - 1980-е годы для обучения северокорейских разведчиков японскому языку и культуре.

Читайте такжеВ КНДР заявили о готовности запустить ядерную ракету "в любой момент"

По информации Пхеньяна, всего было похищено 13 человек, пятерым из которых было разрешено вернуться в Японию в 2002 году. Остальные восемь японцев, по данным властей КНДР, мертвы.

Токио предполагает, что число похищенных японцев могло быть большим и требует от КНДР более тщательного расследования.