Несколько сотен нелегальных мигрантов штурмовали парижский Пантеон (фото)

Протестующие требуют права остаться в стране.

Сотни нелегальных мигрантов, которые называют себя "черными жилетами", штурмовали усыпальницу выдающихся людей Франции-Пантеон в центре Парижа, требуя права остаться в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

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От 200 до 300 протестующих, в основном из Западной Африки, смогли попасть в мавзолей, где похоронены национальные герои, включая Вольтера и Виктора Гюго.

"Мы останемся здесь до тех пор, пока последний из нас не получит документы", - говорится в листовке, которую распространяли на акции.

Участники акции скандировали "черные жилеты", что является отсылкой к недавним антиправительственным протестам "желтых жилетов".

Около 50-60 правоохранителей забаррикадировали доступ к месту проведения протеста, демонстрантов группами вывели из здания Пантеона.

Ранее сообщалось, что в рамках европейской программы переселения особо уязвимых категорий беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока в Евросоюз прибыли уже 32,7 тысячи человек.