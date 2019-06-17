Европейский Союз принял по спецпрограмме 33 тысячи беженцев

В рамках программы переселения особо уязвимых категорий беженцев в Европу прибыли 33 тысячи человек из Северной Африки и Ближнего Востока.

В рамках европейской программы переселения особо уязвимых категорий беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока в Евросоюз прибыли уже 32,7 тысячи человек.

Как сообщает DW, из них 4,1 тысячи беженцев приняла Германия.

Как заявил еврокомиссар по вопросам миграции и внутренних дел Димитрис Аврамопулос, в настоящее время Европейский Союз принял лишь две трети обещанной квоты мигрантов.

Германия в целом согласилась принять по этой программе 10 тысяч беженцев. Аврамопулос считает программу ЕС успешной.

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"Мы безопасно и легально доставляем в Европу людей, которые нуждаются в защите", - подчеркнул он.

Введенная в 2017 году программа переселения особо уязвимых категорий беженцев имеет целью легально и безопасно доставлять их в Европу, спасая от преодоления опасного маршрута по Средиземному морю. К октябрю 2019 года в Евросоюз по этой программе планируется переселить не менее 50 тысяч человек из Ливии, Эфиопии, Турции и Иордании.

Еврокомиссия выделяет государствам-членам ЕС, принимающим таких мигрантов, в целом полмиллиарда евро. Добровольно к реализации программы присоединились 16 стран. Беженцев, которых доставляют в ЕС в рамках этого проекта, выбирают совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Как сообщал УНИАН, по данным Международной организации по миграции (МОМ), 4,6 тысячи мигрантов погибли или пропали без вести в 2018 году.