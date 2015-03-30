Власти Ирана могут пойти на "ядерную сделку" с США из-за слабой экономики - WP

Заголовки о переговорах в иранских СМИ появились недавно, но экономика страны уже начала показывать позитивную динамику.

Так, впервые за последние 11 месяцев производство легковых автомобилей выросло на 58 %, а экспорт фисташек - на 71 %. Инфляция все еще находится на высоком уровне, но начинает "ослабевать", и после резкого сокращения в 2012 и 2013 годах экономика Ирана снова растет, цитирует издание ZN.

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Но иранская экономика рискует остаться в "во тьме", если международные санкции не будут были отменены. Ведь Тегеран практически не видит иностранных инвестиций.

Безработица процветает, особенно среди молодежи. Некоторые из банков страны находятся в затруднительном положении. Коррупция распространена среди политически связных групп.

Шесть мировых держав ведут переговоры для заключения сделки, чтобы ограничить сферу ядерной программы Ирана. Они надеются, что перспектива отмены санкций заставит иранских лидеров прийти к соглашению в ближайшие несколько дней.

Соглашение по ядерной программе Ирана может дать стране возможность более широкого экспорта нефти. Как заявлял министр нефти Ирана, Тегеран может увеличить производство "черного золота" на миллион баррелей в день в течение нескольких месяцев.

"Я думаю, что иранская экономика "кровоточит" на трех фронтах", - считает старший научный сотрудник Фонда Карнеги Карим Саджадпур, говоря о санкциях, низких ценах на нефть и объем помощи от региональных союзников Ирана.

"Роль Ирана в регионе расширяется, а экономика сокращается. Конечно, что это огромный стимул для них, чтобы подписать ядерное соглашение", - добавил Саджадпур.

Автор статьи отмечает, что экономические санкции являются плохими инструментами Так, он вспоминает, как были сняты санкции против Индии, где тоже шла речь о ядерной программе.

Ограничительные меры так и не достигли своих целей в этой стране. Экономическим санкциям против Китая после разгона демонстраций на площади Тяньаньмэнь не удалось "привить" демократические ценности.

Президент США Барак Обама недавно призвал к завершению эмбарго полувековой давности против Кубы. Но Обама опять применил санкции: против Ирана, а также в отношении России, которая аннексировала украинский Крым и поддерживает боевиков на Донбассе. Если санкции будут отменены, экономика Ирана может вырасти 5 % - 8 % в год. Но без достижения соглашения, Тегеран будет "топтаться на месте".

Как заявила 28 марта верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, переговоры по иранской ядерной программе близки к успешному завершению.

21 марта, за несколько дней до решающих переговоров о ядерной программе Тегерана президент Ирана Хасан Роухани выразил уверенность в возможности урегулирования остающихся открытыми вопросов. 3 марта министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отверг предложение президента США Барака Обамы о замораживании ядерной программы на срок от 10 лет.