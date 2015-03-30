В Germanwings сообщили о проблемах с поисками второго "черного ящика" лайнера А320

Об этом в эфире телеканала ARD сообщил менеджер "материнской" авиакомпании Lufthansa Кай Кратки, передает Deutsche Welle.

По его словам, поиски второго бортового самописца самолета А320 продвигаются с большими трудностями. Как заявил Кратки, вследствие сильного удара самолета о горный массив нагрузки на прибор были слишком сильными, и он "может не посылать сигналов". Второй бортовой самописец нужен для того, чтобы полностью выяснить обстоятельства, которые привели к трагедии, добавил Кратки.

Сегодня ночью спасатели вынуждены были прекратить поиски тел жертв аварии, сообщает dpa. Ночью силы безопасности охраняли место трагедии, которое находится в труднодоступной гористой местности. Утром в понедельник работы возобновляют.

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Одновременно продолжаются работы по прокладке дороги к месту аварии, чтобы доставить туда тяжелую технику. Завершение работ ожидается сегодня вечером, говорится в сообщении агентства. До сих пор к месту авария добраться можно было только вертолетом или пешком. Благодаря дороге можно будет транспортировать крупные обломки самолета, которые нельзя поднять вертолетом.

Кроме того, эксперты проводят работы по опознанию останков погибших в результате авиакатастрофы. Уже исследовали образцы ДНК 78 жертв трагедии. Их должны сравнить с ДНК родственников погибших.

Как сообщалось, 24 марта авиалайнер со 150 людьми на борту разбился во французских Альпах. В результате аварии все пассажиры и члены экипажа погибли. Одной из версий является умышленная авария, которую спровоцировал 27-летний второй пилот Андреас Лубиц, когда командир экипажа временно покинул кабину. По данным следователей, молодой пилот имел проблемы со здоровьем, но скрывал это от руководства. Впрочем, окончательную версию трагедии следователи пока не предоставили.