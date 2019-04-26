В Лондоне появилось новое граффити, которое мог нарисовать Бэнкси (фото)

На рисунке изображен ребенок, держащий в руке символический знак с изображением логотипа Extinction Rebellion.

Возле Мраморной арки в Лондоне появилось граффити в поддержку протестов активистов природоохранной организации Extinction Rebellion. Авторство рисунка приписывают известному британскому уличному художнику Бэнкси. Сам художник пока не подтвердил своего авторства

Об этом сообщает в пятницу, 26 апреля, газета Evening Standard.

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Граффити нарисовано на высоком бордюре в северо-восточной части Гайд-парка, где накануне завершился 11-дневный протест с требованиями активизации действий британских властей в борьбе с климатическими изменениями на планете.

На рисунке изображен ребенок, держащий в руке символический знак с изображением логотипа Extinction Rebellion. Этот логотип представляет собой круг, внутри которого расположены два смыкающихся в виде восьмерки треугольника. Рядом с ребенком находится игрушечная лопатка, воткнутая в горсть земли, откуда появился росток с зелеными листьями. Изображение сопровождено надписью: "С этого момента завершается отчаяние и начинается тактика".

Стилистика граффити напоминает произведения Бэнкси, хотя сам художник пока не подтвердил своего авторства.

Как сообщал УНИАН, в Лондоне были задержаны более 700 активистов по борьбе с изменениями климата. Участники протестов пытались заставить правительство сократить выбросы парниковых газов до нуля к 2025 году.