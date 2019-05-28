National Interest: США не хватает авианосцев для вторжения в Венесуэлу

У Южного командования Пентагона очень ограниченные силы и это не случайно.

Провальная попытка свергнуть режим Николаса Мадуро в Венесуэле 30 апреля закончилась растерянностью и крахом. Советники из России и Кубы, а также крепкое ядро венесуэльской армии, продолжают поддерживать режим в Каракасе, несмотря на экономический упадок и масштабные протесты.

В 2018 году президент США Дональд Трамп пригрозил военными действиями против Мадуро, но до воплощения этих угроз дело так и не дошло. Вашингтон вместо этого обложил Венесуэлу санкциями, надеясь увеличить давление на президента и заставить его уйти в отставку. Однако, некоторые конгрессмены жаждут эскалации американской роли в венесуэльской трагедии, пишет National Interest.

«Куба и Россия отправляют войска, чтобы поддержать Мадуро в Венесуэле. А мы тем временем только разговариваем и вводим санкции. Где наш авианосец?», - сказал в начале месяца республиканец Линдси Грэм.

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Это правда, что Южное командование США постоянно не контролирует ни один из 11 авианосцев американской армии. Да и вообще силы его ограничены. Но этому есть объяснение. ЦРУ в 1973 году поддержало генерала Аугусто Пиночета в его военном перевороте против социалистического правительства Сальвадора Алленде в Чили. 17-летнее жестокое правление чилийского диктатора стало переломным моментом для отношений Вашингтона с Латинской Америкой.

«Это было одно из самых пресловутых случаев вмешательства США в регионе, начиная с войны против Мексики в 1846 году, включая другие перевороты во времена Холодной войны и заканчивая вторжением в Панаму в 1989 году для свержения Мануэля Норьегу, который из актива американской разведки превратился в союзника контрабандистов наркотиков», - писал The Economist.

Это горькое наследие создало сильное и распространенное чувство негодования. Поэтому невмешательство в дела других стран Латинской Америки стало принципом внешней политики по умолчанию. Редким случаем ослабления этого подхода стала осторожно принятая Межамериканская демократическая хартия за 2001 год, которая настаивала на защите прав человека и демократии.

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Вся эта история объясняет, почему регион настолько встревожился, когда Дональд Трамп заговорил о военных действиях для свержения диктатора Николаса Мадуро в Венесуэле. Большинство правительств Латинской Америки не признали фальшивые венесуэльские выборы, на которых Мадуро переизбрал сам себя президентом. Но они настаивают, что угрозы со стороны «янки» лишь укрепляют режим. Поэтому они надеются на дипломатическое давление и действия оппозиции внутри страны, нацеленные на восстановление демократии.

История объясняет, почему Южное командование США – это самое маленькое и слабо вооруженное подразделение Пентагона. В его распоряжении лишь 1200 военных и гражданских на постоянной основе. В среднем же подразделение может развернуть лишь несколько тысяч солдат и небольшую группу кораблей в зоне своей деятельности. В это время, например, Индо-Тихоокеанское командование США в любой момент может развернуть десятки кораблей, сотни самолетов и более 100 тысяч солдат.

Несмотря на угрозы Трампа и крики Грэма о масштабной переброски сил ВМС в Венесуэлу, командир Южного командования ВМС адмирал Крэйг Фаллер сказал Палате представителей в Конгрессе, что деятельность его подразделения базируется не на силе, а на доверии.

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«Мужчины и женщины в нашей команде ежедневно работают над тем, чтобы завоевать доверие наших партнеров в Латинской Америке и Карибском бассейне. Мы друзья и соседи, связанные общими ценностями и общими устремлениями на будущее», - сказал Фаллер.

Издание отмечает, что фактом остается и то, что ВМС США уже расставили свои авианосцы по акваториях мира для сдерживания агрессивной России и Китая. И даже отправка такого корабля никак не помогла бы отчаянному и голодному народу Венесуэлы. Но даже если отбросить эти факты, существуют серьезные причины, почему у Южного командования США нет «на руках» авианосца. Наследие США в Латинской Америке старше, чем Трамп и Грэм. И эта горькая история отбивает у Пентагона желание отправлять большую боевую машину в латиноамериканскую акваторию.