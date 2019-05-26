Ирландцы на референдуме проголосовали за смягчение законов о разводе

Развод были легализованы в Ирландии в 1995 году.

В Ирландии на референдуме избиратели подавляющим большинством голосов поддержали план по либерализации Конституции страны для облегчения процедуры разводов.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

Предложение поддержали более 82% избирателей. Явка составила чуть более 50%.

Реагируя на волеизъявление граждан, чиновники в воскресенье заявили, что уберут из Конституции жесткое требование о разводе. Оно обязывает пары жить в течение четырех лет отдельно, прежде чем они получат разрешение развестись.

Ранее правительство отмечало, что считает двухлетнее проживание отдельно достаточным периодом для такой процедуры.

Парламент Ирландии должен будет одобрить новое законодательство, регулирующее развод.

Развод были легализованы в Ирландии в 1995 году.