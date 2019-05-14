В США предупредили об угрозе терактов во время Евровидения

Палестинские боевики могут устроить теракты в первую годовщину переноса посольства США в Иерусалим, то есть 14 мая.

Граждан США предупредили о вероятности террористических нападений в период проведения «Евровидения-2019».

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Об этом сообщает YnetNews. Отмечается, что палестинские боевики могут устроить теракты в первую годовщину переноса посольства США в Иерусалим, то есть 14 мая.

Также возможны новые ракетные обстрелы из Сектора Газа, сказано в сообщении дипломатов.

Как сообщал УНИАН, ранее группировка «Палестинский исламский джихад» пообещала сорвать песенный конкурс Евровидение 2019. В Израиле, тем временем, заверяют, что эскалация вооруженного конфликта между Израилем и боевиками Сектора Газа не повлияет на проведение конкурса. В Тель-Авиве во вторник, 14 мая, состоится первый полуфинал Международного песенного конкурса Евровидение-2019.