Посол Украины в США рассказал о попытке консультанта Демократической партии собрать компромат на Трампа

Чалый рассказал, что Чалупа обратилась к нему в 2016 году с просьбой обеспечить компрометирующими материалами на Трампа. Он подчеркнул, что никакие сведения ей предоставлены не были.

Консультант демократической партии Александра Чалупа собирала в 2016 году компромат на президента США Дональда Трампа, заявил в письменном ответе посол Украины в США Валерий Чалый.

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Письмо дипломата опубликовала газета The Hill. Чалый рассказал, что Чалупа обратилась к нему в 2016 году с просьбой обеспечить компрометирующими материалами на Трампа. Он добавил, что ее особенно интересовал украинский бизнес экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, о котором однажды упомянул действующий президент Украины Петр Порошенко.

«Чалупа была известна посольству по ее контактам с украинской и другими диаспорами в Вашингтоне, а не из-за ее активности в комитете демократической партии. Мы узнали о ее работе в комитете позже», - написал Чалый.

Он подчеркнул, что никакие сведения ей предоставлены не были. "Представители посольства однозначно отказались вмешиваться, так как мы были убеждены, что это сугубо внутреннее дело США", - отметил Чалый.