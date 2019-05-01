Ближайшего соратника Лукашенко задержали за работу на ФСБ РФ

Втюрин в течение последних 25 лет входил в ближайший круг общения Лукашенко и был вхож в семью белорусского лидера.

Бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрея Втюрина задержали за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.

Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах.

Читайте такжеПосла России в Беларуси, от которого отказалась Украина, уберут с поста - СМИ

«Андрея Втюрина задержали за неоднократные и многочисленные сливы информации российским ФСБ и ФСО. Он не шпион в обычном смысле, его связи достались ему «в наследство» из прошлого. Он сам россиянин, учился, работал и дружил с коллегами из российских спецслужб. В ситуации, когда налицо большой конфликт между Москвой и Минском, подобное поведение для человека из ближайшего окружения Лукашенко - недопустимо. Вот его и убрали», - рассказал источник в белорусских силовых структурах.

Другой источник рассказал, что Втюрин в течение последних 25 лет входил в ближайший круг общения Лукашенко и был вхож в семью белорусского лидера.

«Вплоть до того, что младший сын президента, Коля, буквально рос на руках у папиного охранника», - отметил собеседник издания.

1 мая Минск обнародовал указ Лукашенко от 24 апреля, которым он освободил Втюрина от должности замгоссекретаря Совбеза республики за «совершение поступков, дискредитирующих звание военнослужащего». За день до этого сообщалось о задержании силовика сотрудниками КГБ за взятку в крупном размере.

Стоит отметить, что Втюрин неоднократно включался белорусскими журналистами в рейтинги самых влиятельных людей в Беларуси. До перехода в Совбез в 2014 году он в течение семи лет возглавлял Службу безопасности президента республики, куда попал в 1995 году, то есть спустя год после начала президентства Лукашенко.