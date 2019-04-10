Foreign Policy: Тролли России смогли навредить здоровью людей

Российские манипуляторы в интернете нанесли удар по американской системе здравоохранения, сменив дискурс о вакцинации в обществе.

В последние недели чиновники системы здравоохранения и конгрессмены активно говорили о борьбе против новых причин распространения кори в США. По состоянию на 4 апреля американский Центр контроля заболеваний и профилактики зафиксировал 465 случаев заражения вирусом в 2019 году. И это больше, чем было зафиксировано за весь прошлый год.

Корь сама по собе уже оправданная причина для беспокойства. Ведь 25% людей, страдающих от болезни, попадают в больницу. Но исследование добавило новый слой угрозы. Как оказалось, в США распространение кори усиливается неожиданным фактором: российскими троллями и ботами, пишет Foreign Policy.

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«Существование российской кампании дезинформации, которая сеет сомнения американцев относительно вакцинации детей, указывает на очень важную особенность информационной войны Кремля против США. Москва никогда не ставила за цель помочь республиканцам или демократам. Она преследует значительно больший выигрыш: усиление недоверия американцев к своим соотечественникам и эрозию уверенности в обществе и правительстве США», - пишет издание.

Недавнее исследование Дэвида Бронятовского из Джорджтаунского университета обнаружило, что тысячи российских страниц в социальных сетях использовались для распространения дезинформации, которая содержала месседж против вакцинации. Оценив свыше 2 миллионов сообщений в Twitter за 2014-2017 годы, эксперты обнаружили, что российские тролли значительно чаще писали о вакцинации, чем пользователи социальной сети в целом. Российские агенты использовали вакцины в качестве проблемного вопроса, чтобы усилить социальное недовольство, подорвать доверие к институтам здравоохранения и распространить страх и раскол в США.

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«Вакцины – это выбор родителей. Выбор цвета маленького гроба #VaccinateUS», - писал один из троллей России.

Другой подпитывал страхи: «А вы знали, что существует тайная правительственная база пострадавших от вакцин детей? #VaccinateUS». Но российские тролли «дули на огонь» не с одной стороны.

«Вы до сих пор лечите своих детей листьями? Нет? Чего же тогда вы не делаете им прививки? Это лекарство! #VaccinateUS», - написал один из троллей России.

Исследование делает вывод, что, создавая иллюзию реальных дебатов через распространение полярных точек зрения на вакцинацию, Россия могла усилить страхи и раскол среди американцев, а затем использовать их. И это не первый случай, когда дезинформация Кремля была нацелена против системы здравоохранения в США. Одним из самых известных успешных случаев стала кампания СССР под кодовым названием «Операция инфекция». В ее рамках Москва продвигала фальшивый миф о том, что ВИЧ был создан правительством США для уничтожения гомосексуальных и темнокожих людей в США и за их пределами. «Операция инфекция» была запущена через публикацию в англоязычной газете в Индии в июле 1983 года. Тезисы в статье были распространены после этого через различные инициативы КГБ. В конце концов, в 1987 году об этом утверждении уже говорили в эфире CBS News. Так Кремль смог не только подорвать репутацию США и их способность работать с иностранными правительствами для борьбы с ВИЧ, но и усилить недоверие американцев к собственной власти.

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Издание пишет, что советская информационная афера сработала. В 1992 году 15% американцев действительно верили или допускали, что ВИЧ мог быть «умышленно созданным в правительственных лабораториях». И советская ложь была популярна больше среди афроамериканцев. В 2005 году центр Rand и Орегонский государственный университет обнаружили, что 25% афроамериканцев действительно верили в то, что ВИЧ был создан американским правительством.

Российские попытки распространить дезинформацию о вакцинации, очевидно, используют старые приемы советской кампании. Сообщения российских троллей обязательно содержали ключевые слова «свобода» и «конституционные права», которых часто не было в других сообщениях против вакцинации. Один из российских троллей смог изложить суть кампании всего в 13 словах: «Очевидно, только элиты получают «чистые» вакцины. А что достается нам, простым людям?! #VaccinateUS».

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Вместе с тем, российская дезинформация против вакцинации имела неоднозначные результаты в случае профилактики против кори. Как заметил журналист Дэниел Енгбер, вспышки болезни остаются изолированными и наблюдаются в общинах, где уровень вакцинации упал ниже защитного уровня. В общем, с 2005 года 91,5% детей в возрасте от трех лет получали профилактические инъекции против кори, паротита и краснухи. Даже на фоне нынешней паники и страха из-за вспышки кори, болезнь остается под контролем у США.

Впрочем, угроза от панического движения против вакцинации для охраны здоровья населения остается. Российская дезинформация, которая пытается усилить дебаты между лагерями «за» и «против», сделала свой вклад в создание иллюзии роста движения врагов вакцинации и распространения недоверия среди американцев.