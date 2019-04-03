Исторический визит: премьер Греции впервые посетил Северную Македонию и сделал "селфи мира" (фото)

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас впервые с 1991 года посетил Северную Македонию, причем исторический визит в Скопье стал возможен после официального переименования бывшей Македонии в Республику Северная Македония.

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Об этом сообщает BBC. «Впервые премьер-министр Греции посещает Северную Македонию. Действительно исторический день», - написал в Twitter северомакедонский премьер Зоран Заев, выложив селфи с Ципрасом, снятое возле здания парламента в Скопье.

Ципрас стал первым премьер-министром Греции, который решился на визит в Скопье с момента получения соседней страной независимости.

2 апреля глава греческого правительства привез в Северную Македонию внушительную делегацию из 10 министров своего кабинета, а также более 70 представителей бизнеса, сообщает газета «Kathimerini».

Между сторонами будут подписаны многочисленные соглашения об экономическом сотрудничестве, углублении взаимодействия Афин и Скопье в области развития инфраструктуры, энергетики и обороны.

📸 Среќни моменти за уште посреќна иднина за народите на нашите пријателски земји. 🇲🇰 🇬🇷 pic.twitter.com/Ih7GQ6LU8a — Зоран Заев (@Zoran_Zaev) 2 апреля 2019 г.

Официальные Афины подчеркивают, что визит Ципраса в соседнюю страну является наглядным подтверждением «ведущей роли Греции в юго-восточной Европе за счет продвижения повестки мира, стабильности и экономического роста».

Как сообщал УНИАН, парламент Македонии принял решение о переименовании страны в Северную Македонию 29 января.