Глава Европарламента грозит Китаю бойкотом Олимпиады

Президент Европейского парламента Ханс-Герт Пёттеринг пригрозил Китаю бойкотом летних Олимпийских игр в ответ на жестокое подавление китайскими властями волнений в Тибете. Пекин должен незамедлительно начать переговоры с духовным главой Тибета Далай-ламой, сказал Пёттеринг в субботу, 22 марта, в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.

Если от руководства Китая не последует соответствующих сигналов, ответные меры со стороны ЕС будут оправданными, заметил немецкий политик. "Мы не должны полностью исключить возможность бойкота Олимпиады в Пекине. Мы желаем играм успеха, однако не ценой культурного геноцида Тибета, о котором говорит Далай-лама", - сказал Пёттеринг.

Европейский парламент в среду, 26 марта, обсудит ситуацию в Тибете. Пёттеринг призвал государства Евросоюза решительно защищать права человека и выработать единую позицию в отношении Китая. Кроме того, европейский парламентарий призвал пересмотреть сотрудничество с Китаем, в том числе оказание ему финансовой помощи, например, в сфере защиты климата. Несмотря на взаимную заинтересованность в сотрудничестве между ЕС и Китаем, Европа не должна терять уважение к себе, считает Пёттеринг.

По данным телеканала n-tv, депутаты Европарламента рассматривают различные меры - от отказа политиков от участия в церемонии открытия Олимпийских игр вплоть до бойкота игр спортсменами из всех стран Евросоюза. До сих пор высокопоставленные представители ЕС высказывались против бойкота Олимпиады. Такого же мнения придерживается и канцлер Германии Ангела Меркель.

Немецкая волна