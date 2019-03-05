Кто победит на Евровидении 2019: появились свежие прогнозы букмекеров, БДСМ-группа - среди фаворитов (видео)

По прогнозам букмекеров, группа Hatari уже попала в пятерку фаворитов песенного конкурса.

От Исландии на Евровидение 2019 в Тель-Авив поедет эпатажная группа Hatari. Музыкальный Коллектив описывает себя как "антикапиталистическую БДСМ-группу техно-исполнительского искусства".

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На конкурсе Hatari планируют исполнить песню Hatrið mun sigra — "Ненависть восторжествует".

Отметим, что номер представителей Исландии выглядит, словно Rammstein и Maruv решили обьединить свои усилия: в куплетах звучит надрывистый голос, как у Тилля Линдеманна, а на сцене артисты устраивают БДСМ-перформанс.

По прогнозам букмекеров, Hatari уже попали в пятерку фаворитов песенного конкурса, заняв четвертое место после России, Швеции и Италии.

Как сообщал УНИАН, Украина не будет участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019».

НОТУ, как и каждый год, предложила победителю национального отбора, певице MARUV, заключить договор для представления Украины на песенном конкурсе, однако после переговоров MARUV отказалась подписывать договор. Телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявшим второе и третье места по результатам отбора, но группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия в «Евровидении-2019».

В НОТУ отметили, что нынешний отбор «обнаружил и привлек внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии в Украине: связям артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, которые и на пятом году военного конфликта все еще остаются очень тесными. Для части общества этот факт приемлем, у другой части вызывает возмущение и неприятие».

Также в НОТУ напомнили, что законами Украины не предусмотрено никаких ограничений по поводу работы артистов на территории РФ, несмотря на большой общественный запрос на урегулирование этой ситуации.