"Игра престолов": в сети показали новые захватывающие кадры 8 сезона (видео)

Кадры из "Игры престолов" содержат намек на захватывающее сражение во второй половине восьмого сезона, премьера которого запланирована на 14 апреля.

Американский телеканал HBO представил почти двухминутный трейлер ряда своих новых телешоу, выход которых запланирован на ближайшее время.

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Среди них оказался последний сезон популярного фэнтези-сериала "Игра престолов".

Кадры из "Игры престолов" содержат намек на захватывающее сражение во второй половине восьмого сезона, премьера которого запланирована на 14 апреля.

Кроме того, в ролике звезда сериала Мэйси Уильямс изображается крупным планом в роли Арьи Старк в боевой экипировке.

Как сообщал УНИАН, ранее HBO поделился кадрами из восьмого, последнего, сезона популярного фэнтези-сериала "Игра престолов". Соответствующие снимки были обнародованы на официальной странице сериала "Игра престолов" в Тwitter. На представленных фото запечатлена большая часть главных героев телешоу.