Полиция только ночью отпустила Навального, раздававшего листовки в метро
08:29, 16 февраля 2015Мир
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В отделе полиции он провел несколько часов. Политика и нескольких его соратников задержали в метро, когда они раздавали агитационные материалы, посвященные антикризисному маршу «Весна».
Навальный раздает листовки в метро / twitter.com/navalny
Сам Навальный настаивал, что его задержание было незаконным, сообщает Эхо Москвы.
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Также он отметил, что скорее всего, будет подавать жалобу на незаконное задержание. Всего за участие в агитационной кампании в метро накануне было задержано 12 активистов.
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