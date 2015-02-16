Полиция только ночью отпустила Навального, раздававшего листовки в метро

Сам Навальный настаивал, что его задержание было незаконным, сообщает Эхо Москвы.

Читайте такжеНавального задержали за раздачу листовок в московском метро (фото)

Также он отметил, что скорее всего, будет подавать жалобу на незаконное задержание. Всего за участие в агитационной кампании в метро накануне было задержано 12 активистов.