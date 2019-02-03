Число погибших из-за прорыва плотины в Бразилии возросло до 121 человека

Кроме того, 226 человек числятся пропавшими без вести.

Число погибших в результате прорыва плотины вблизи бразильского города Брумадиньйо в штате Минас-Жерайс возросло до 121 человека.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на представителей спасательной службы.

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Кроме того, 226 человек считаются пропавшими без вести.

Как сообщили спасатели, работы по поиску тел погибших продолжаются.

Власти заявляют, что шансов найти живых людей под толстым слоем грунта нет.

Как сообщал УНИАН, 25 января на шахте, принадлежащей бразильской горнодобывающей компании Vale SA в штате Минас-Жерайс, произошел прорыв плотины.