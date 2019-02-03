Опубликовано видео попытки врачей спасти Децла

Децл умер в ночь на 3 февраля, после выступления в ижевском клубе «Пош».

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как сотрудники скорой помощи пытаются реанимировать рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл.

Соответствующая видеозапись опубликована на YouTube.

На кадрах видно, что музыкант без движения лежит на полу в гримерке, где ему стало плохо. Прибывшие на вызов медики проводят реанимационные действия, но безуспешно.

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По сообщениям российских СМИ, скорая приехала на вызов в течение пяти минут. После этого врачи около получаса пытались спасти рэпера, в частности при помощи уколов адреналина.

Напомним, Децл умер в ночь на 3 февраля, после выступления в ижевском клубе «Пош». Ем у было всего 35 лет. Предварительной причиной смерти музыканта называют остановку сердца.

Децл прославился в начале двухтысячных годов. Его дебютный альбом исполнителя «Кто? ты» (2000) входит в число самых продаваемых альбомов в РФ, с тиражом более миллиона экземпляров.