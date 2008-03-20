Россия заявляет, что не потерпит принятия Украины и Грузии в НАТО

Принятие Украины и Грузии в НАТО будет иметь тяжелейшие последствия для российско-американских отношений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Тель-Авиве.

"На переговорах в Москве американцам был дан четкий ответ, что реализация этих планов будет иметь тяжелейшие последствия для наших отношений", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о том, что якобы на переговорах в Москве в формате "2+2" российская сторона сняла свои возражения против американских планов расширения НАТО на восток.