В Риме может появиться Квартал красных фонарей

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Local.

Первая специально отведенная для путан зона должна появиться в апреле. По словам представителей муниципалитета, если эксперимент удастся, в Риме откроют еще три подобных места.

Таким образом, власти, по информации издания, планируют оградить прочих жителей города от незапланированных встреч с проститутками. Сейчас ночные бабочки занимают более 20 улиц Рима.

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Проститутки, которые продолжат работать за пределами отведенных для этого улиц, придется платить штраф в размере 500 евро. По информации NBC News, по 550 евро в этом случае будут вынуждены отдавать и клиенты.

В Италии, где легализована проституция, в настоящее время работают от 70 до 100 тысяч путан. Их услугами регулярно пользуются 2,5 миллиона проживающих в стране мужчин.