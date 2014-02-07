В Амстердаме открыли музей проституции

Первый в мире музей проституции «Секреты квартала красных фонарей» 6 февраля открылся для посетителей в Амстердаме, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

Авторы идеи утверждают, что там будут показаны все те подробности работы проституток, «о которых вы хотели, но боялись спросить». Посетителям, в частности, расскажут, кто приходит работать в бордели и как устроен повседневный быт этих людей.

Экспозиция включает в себя рассказ об эволюции профессии с древнейших времен до современности, о том, как менялись вспомогательные орудия труда проституток, такие как презервативы, лубриканты и секс-игрушки. Одно из помещений музея отведено экспозиции о БДСМ-практиках, есть комната, посвященная проституции класса «люкс», и зал, призванный показать быт «бедной проститутки».

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Кроме того, зрителям обещают помочь составить представление о том, каково стоять в стеклянной витрине борделя, привлекая клиентов.

По мнению местных властей, создание такого музея было хорошей идеей, поскольку поможет туристам понять особенности непростой работы проституток, что, в свою очередь, должно вызвать у людей чувство уважения по отношению к жрицам любви и их труду.

Всего в амстердамском квартале Красных фонарей на легальных основаниях работают около семи тысяч человек. Большинство из них приехали в Нидерланды в поисках лучшей жизни из стран Восточной Европы.

В Амстердаме проституция легализована и находится под строгим контролем со стороны государства: сотрудницы борделей и «частники» платят налоги и регулярно проходят медицинское обследование. Квартал красных фонарей стал одной из главных достопримечательностей города, привлекая в него миллионы туристов ежегодно.