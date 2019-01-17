В Санкт-Петербурге горит типография, есть жертвы (фото, видео)

Площадь повреждения составила 60 кв. метров.

17 января произошел пожар в типографическом комплексе в Санкт-Петербурге, три человека погибли.

Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что горит ОАО "Санкт-Петербургский газетный комплекс", огонь охватил помещения на 2 и 3 этажах 4-этажного здания, общей площадью 100 кв. м.

В результате возгорания обрушились перекрытия между 2 и 3 этажами на площади 60 кв. м.

На месте обнаружили 3 погибших, еще трое получили травмы.

Спасатели локализовали пожар на площади 100 кв. м.

"Произошло обрушение на площади 60 кв. метров. Есть пострадавшие, которые доставлены в лечебные учреждения. Более 30 человек эвакуированы", - прокомментировали в МЧС.

Причины возгорания и информация о состоянии пострадавших уточняется. Спасатели начали поиски людей, которые могут находиться под завалами.