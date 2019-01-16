Washington Post: США узнают правду о Трампе только когда Путину придет конец

У Вашингтона, как оказалось, нет никаких записей о встрече президентов США и России, а вот Кремль записал каждое слово.

У США нет детальных записей о пяти встречах президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, которые состоялись за последние два года.

А с другой стороны можно быть уверенным, что у России такие данные точно есть. Но не стоит ожидать, что в ближайшее время они будут раскрыты, пишет Washington Post. Переводчиков всех лидеров СССР учили дословно записывать все разговоры. Рассекреченные советские записи переговоров времен Холодной войны оказались более подробными, чем те, которые сделала американская сторона. На это указала директор российской программы в Архиве национальной безопасности Университета Джорджа Вашингтона Светлана Савранская.

Читайте такжеВ Конгрессе США проведут слушания по встречам Трампа с Путиным

Она убеждена, что переводчики Путина тоже придерживаются старых советских практик. Таким образом, у Москвы могут быть более детальные записи разговоров Трампа с Путиным, чем у Вашингтона. Американские чиновники до сих пор ищут хоть какие-то данные о деталях встреч лидеров США и России.

«Ирония в том, что через определенное количество лет историки получат российские записи, но не американские. И тогда мы узнаем что-то чрезвычайно интересное сугубо от одной из сторон», - сказал Савранская.

Washington Post узнал, что Трамп отобрал у переводчиков все записи после встречи с Путиным в Гамбурге в 2017 году. В свою очередь, кремлевские записи о переговорах российского президента с иностранными лидерами не подпадают ни под один порядок автоматического рассекречивания. Таким образом, судьба этих связанных с Трампом документов будет зависеть от будущего самой России. 30 лет назад Михаил Горбачев пытался реформировать СССР, который вскоре развалился. И это дало историкам беспрецедентный доступ к архивам Москвы.

Читайте такжеВ США высмеяли скандал о работе Трампа на Россию: товарищ Трампский давно заигрывает с Путиным под столом

«Все будет зависеть от желания преемника нынешнего президента публиковать документы о его встрече. Если будут нужны какие-то новые зацепки, эти документы могут быть опубликованы полностью или частично», - сказал заместитель российского союза историков и архивистов Григорий Ланский.

По его мнению, часть российских документов о Трампе может стать доступной широкой публике в течение ближайших 20 лет. Ведь записи времен Бориса Ельцина начали постепенно публиковать. Савранская, в свою очередь, считает, что это произойдет где-то через 50 лет.

«Вероятно, это произойдет не при нашей жизни», - сказала она.

Если записи все же рассекретят, это будет не первый случай, когда американцы узнают о словах своего президента из российских источников. После встречи в Вашингтоне в декабре 1987 года тогдашний вице-президент США Джордж Буш проводил Михаила Горбачева до аэропорта. В лимузине кроме лидеров был только переводчик Павел Палащенко. Тогда Буш пообещал Горбачеву, что в случае победы на выборах президента США он собирается работать над улучшением американских отношений с СССР. Палащенко не записал это, потому что думал, что Буш говорил приватно и не для записи. Но как только американский вице-президент вышел из машины, Горбачев приказал переводчику все подробно записать. В конце концов, эта записка оказалась в архиве Фонда Горбачева в Москве.

«Если в России начнется новая эра гласности, эти документы о Трампе будут рассекречены и мы сможем посмотреть на них так же, как и на документы горбачевского периода», - пояснила Савранская.