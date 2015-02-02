На Турцию обрушился ураган: 5 погибших

В провинции Бурса погибли три человека, более 110 ранены, 300 домов остались без крыш, повреждено более 100 автомобилей, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на губернатора провинции.

В провинции Балыкесир два человека погибли под рухнувшими кровлями своих домов, пишет РИА Новости Украина.

Авиакомпания Turkish Airlines сообщила на своем сайте об отмене из-за плохих погодных условий 65 внутренних и 59 международных рейсов.

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Прекращено паромное сообщение между европейской и азиатской частями Стамбула. В провинциях Бурса и Ялова сильный ветер привел к отключению электричества во многих населенных пунктах из-за обрыва линии электропередач.

В ночь на понедельник резко усилился ветер и в Анкаре. О пострадавших в турецкой столице пока информации нет.