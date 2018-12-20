Бэнкси нарисовал новые граффити на гараже в Британии (видео)

Новое изображение появилось на одном из гаражей в британском городе Порт-Толбот.

В Великобритании появились новые граффити андерграундного художника стрит-арта Бэнкси.

Отмечается, что новое изображение появилось на одном из гаражей в британском городе Порт-Толбот. На одной его стороне ребенок ловит ртом «снег».

Благодаря второй части с горящим контейнером становится очевидно, что это пепел.

Как сообщал УНИАН, 6 октября на аукционе «Сотбис» в Лондоне продавалась одна из самых знаменитых картин уличного художника Бэнкси «Девочка с воздушным шаром».

Работа, помещенная в толстую позолоченную раму, была продана почти за миллион фунтов. Но как только аукционист объявил, что лот продан, рама зажужжала и картину начал разрезать спрятанный внутри механизм. Как предполагается, его привел в действие сам Бэнкси, тайно находящийся в зале.