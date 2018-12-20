Бэнкси нарисовал новые граффити на гараже в Британии (видео)
10:57, 20 декабря 2018Мир
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Новое изображение появилось на одном из гаражей в британском городе Порт-Толбот.
REUTERS
В Великобритании появились новые граффити андерграундного художника стрит-арта Бэнкси.
Отмечается, что новое изображение появилось на одном из гаражей в британском городе Порт-Толбот. На одной его стороне ребенок ловит ртом «снег».
Благодаря второй части с горящим контейнером становится очевидно, что это пепел.
Художник Бэнкси нарисовал граффити на одном из гаражей в британском Порт-Толботе
Как сообщал УНИАН, 6 октября на аукционе «Сотбис» в Лондоне продавалась одна из самых знаменитых картин уличного художника Бэнкси «Девочка с воздушным шаром».
Работа, помещенная в толстую позолоченную раму, была продана почти за миллион фунтов. Но как только аукционист объявил, что лот продан, рама зажужжала и картину начал разрезать спрятанный внутри механизм. Как предполагается, его привел в действие сам Бэнкси, тайно находящийся в зале.
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