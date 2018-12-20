Буш-старший 10 лет анонимно переписывался с филиппинским мальчиком – CNN

На протяжении десятилетия ребенок не знал, что переписывается с экс-президентом США.

Сорок первый президент США Джордж Буш старший на протяжении 10 лет общался с ребенком из филлипинской семьи и выступал его спонсором, используя в переписке псевдоним.

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Как сообщает CNN, эту информацию раскрыла благотворительная организация Compassion International, которая помогает детям из бедных семей по всему миру. Организация передала журналистам часть писем.

Так, Буш-старший начал переписку с семилетним мальчиком по имени Тимоти. На протяжении десятилетия экс-президент США высылал ему средства, которые шли на образование, внеклассные занятия, и даже на еду ребенка.

Отмечается, что семья Буша не смогла прокомментировать письма, но представитель офиса Буша-старшего Джим МакГрат подтвердил журналистам их подлинность.

Идея поддерживать ребенка пришла Бушу в голову в 2001 году, когда он посетил рождественский концерт в Вашингтоне. Первое письмо Буша Тимоти было отправлено 24 января 2002 года.

Тимоти, как отмечается, так и не узнал, кто был его спонсором, пока не вышел из благотворительной программы в 17 лет.

Организация Compassion International работает в 25 странах мира и сотрудничает с более чем 7 тысячами местных церквей.

Напомним, Джордж Буш старший скончался 30 ноября, в возрасте 94 лет. Он занимал должность президента США в 1989—1993 годах.