В Польше перевернулся автобус: 24 человека пострадали, одна женщина погибла

Есть ли среди пострадавших украинцы - на данный момент неизвестно.

В Нижней Силезии в Польше автобус съехал в кювет и перевернулся, в результате чего травмы различной степени тяжести получили как минимум 24 человека, одна женщина погибла.

Об этом сообщает Gazeta Wroclawska.

Инцидент произошел в четверг, 6 декабря, вечером. Автобус с 51 пассажиром занесло на дороге, из-за чего он съехал в кювет, ударился в бетонную перемычку и перевернулся на бок.

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Отмечается, что пассажиры автобуса ехали в Зеленую Гуру после экскурсии на рождественскую ярмарку во Вроцлаве. Среди них были люди с ограниченными возможностями. Семерых человек, которые были заблокированы в автобусе, достали спасатели.

Всего ранения в аварии получили по меньшей мере 24 человека, среди них есть тяжело раненые. Одна женщина погибла на месте.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства инцидента. Известно, что 69-летний водитель автобуса в момент ДТП был трезв.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря в Польше в результате ДТП пострадали восемь украинцев.