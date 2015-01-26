При посещении России от туристов теперь будут требовать указания маршрута

Об этом сообщает Ассоциация туристических операторов России, передает радио "Свобода".

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Федеральная миграционная служба РФ также потребует от туристов указывать имя лица или название организации, которая приглашает посетить эти места. Такая информация будет указываться на всех типах виз.

Ассоциация туристических операторов России заявила, что новые правила могут навредить туристической индустрии страны.