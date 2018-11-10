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"За две минуты всё рушится": в Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар в гипермаркете (фото, видео)

10:54, 10 ноября 2018
Мир
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В Питере горит гипермаркет "Лента" / фото соцсети

В результате возгорания пострадали два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

В штабе пожаротушения сообщили, что в горящем гипермаркете обрушилась кровля. "Площадь обрушения составила 3200 кв. метров", - говорится в сообщении.

Медики сообщили о двух пострадавших, один госпитализирован, характер его травм и состояние не уточняется.

По словам очевидцев, в районе пожара наблюдается густой черный дым, здание горит открытым огнем.

На данный момент, пожарникам удалось локализировать возгорание.

"В 10:05 мск пожар по адресу: Адмиралтейский район, набережная Обводного канала, дом 118, корпус 7, локализован. Ранг пожара снижен до №2", - сообщили в МЧС.

В тушении задействованы более 50 человек.

"Пожарные тушат гипермаркет снаружи здания, внутри работы не ведутся из-за обрушения кровли и неустойчивости некоторых конструкций", - пояснили спасатели.

Очевидцы сообщают, что пожар начался в пекарне. Официальная причина пожара пока неизвестна.

Видео stas protestas

Как сообщал УНИАН, 19 октября под Санкт-Петербургом на заводе пиротехники произошел взрыв.

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Теги: #пожар#Санкт-Петербург