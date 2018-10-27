Полиция Турции обследовала канализацию возле места убийства журналиста Хашогги
В рамках расследования убийства журналиста Джамаля Хашогги, турецкие следователи обследовали канализацию возле саудовского консульства, где в последний раз видели журналиста.
"В рамках следственных мероприятий с помощью видеокамер проведено обследование канализационной сети на улице, где расположена саудовская дипмиссия", - сообщает Anadolu.
Сообщается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган взял расследование под личный контроль. Был проведен осмотр здания генконсульства и резиденции генконсула.
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Как сообщал УНИАН, журналист Джамаль Хашогги, который критиковал саудовскую власть, исчез после того, как зашел 2 октября в саудовское консульство в Стамбуле в Турции.
Некоторые СМИ со ссылкой на источники в турецких правоохранительных органах сообщали, что, как подозревают, там журналиста пытали и убили.
В течение двух недель после исчезновения журналиста в Саудовской Аравии отрицали свою причастность к инциденту. 20 октября местные власти подтвердили смерть Хашогги в консульстве, однако, по их версии, журналист погиб в результате драки.
25 октября саудовские власти признали, что убийство журналиста было умышленным.
Расследованием преступления занимаются саудовские и турецкие следователи. По подозрению в убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 человек.