Король и наследный принц Саудовской Аравии встретились с семьей убитого журналиста Хашогги

Король Салман и принц Мухаммед приняли сына и брата убитого журналиста Джамаля Хашогги во дворце.

Через три недели после убийства Джамаля Хашогги королевская семья Саудовской Аравии приняла во дворце членов семьи погибшего журналиста.

Король Салман и принц-преемник Мухаммед выразили свои соболезнования во время личной встречи во вторник, 23 октября, брату и сыну Джамаля Хашогги, сообщает DW.

В Саудовской Аравии смерть Хашогги объясняют ситуацией, которая вышла из-под контроля: журналист якобы умер в результате драки в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

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Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 23 октября заявил о наличии "убедительных свидетельств" того, что чиновники в саудовском консульстве в Стамбуле и спецагенты из Эр-Рияда заранее планировали убийство журналиста-диссидента Джамаля Хашогги. Эрдоган также призвал короля Салмана выдать 18 подозреваемых в связи с убийством Хашогги для проведения суда в Турции.

Выражая соболезнования семье погибшего, в телефонном разговоре президент Турции заверил родных Хашогги, что Анкара "сделает все", чтобы решить дело убийства саудовского журналиста.

Дети Джамаля Хашогги выступили с требованием проведения международного расследования гибели их отца. По их мнению независимая и объективная команда следователей должна выяснить все обстоятельства исчезновения и гибели журналиста.