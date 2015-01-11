"Черный ящик" самолета AirAsia Indonesia поднимут на поверхность моря в понедельник

"Группа боевых пловцов ВМС Индонезии наконец смогла найти очень важное оборудование, то есть черный ящик рейса QZ8501 (авиакомпании AirAsia на глубине 32-33 метра", - цитирует слова министра новостной интернет-портал Detik.com.

"В связи с ограниченностью времени принято решение, что процесс извлечения черного ящика будет осуществляться завтра утром после постепенной расчистки обломков самолета. Если же расчистка не может быть осуществлена, то команда поднимет (препятствующие) обломки самолета с помощью погружных надувных мешков - как это было сделано с хвостовой частью лайнера", - добавил Джонан.

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Читайте такжебудет тяжелым из-за непогоды.По словам экспертов НКБТ, "черный ящик" будет доставлена в столицу Индонезии Джакарту, где для полного извлечения из него информации требуется до двух недель. Однако, если он сохранился в хорошем состоянии, предварительные данные могут быть получены уже через два дня.

Самолет Airbus компании AirAsia вылетел из индонезийского города Сурабая в Сингапур рано утром 28 декабря. Вскоре авиалайнер исчез с экранов радаров, не подав заранее сигналов бедствия. На борту находились 162 человека, все они погибли. На этот момент в Сурабаю возвращены тела 48 жертв катастрофы. В течение воскресенья опознаны останки еще трех жертв, в том числе двух супружеских пар из Южной Кореи, после чего общее количество идентифицированных тел достигло 32.