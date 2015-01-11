В Пакистане столкнулись автобус и бензовоз - по меньшей мере 57 жертв

Как передает Радио Свобода, по данным полиции, люди во время движения находились даже на крыше транспортного средства, ДТП произошло вследствие превышения скорости.

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