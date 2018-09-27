Трамп и Мадуро заявили о готовности встретиться друг с другом
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Трамп заявил об этом во время встречи с журналистами, пишет Голос Америки.
Читайте такжеТрамп рассматривал идею военного вторжения в Венесуэлу - СМИ
«Конечно, я открыт (для общения), я готов встретиться с кем угодно», — сказал президент. — «Мы собираемся помочь Венесуэле; если он (Мадуро) здесь и если он хочет встретиться... я этого не планировал, однако если я могу помочь людям, то именно для этого я здесь и нахожусь».
Трамп добавил, что он готов к «любым вариантам» оказания помощи Венесуэле в выходе из экономического и политического кризиса.
Позже, выступая на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает РБК со ссылкой на El Universal.
«Сегодня Венесуэла является жертвой постоянной агрессии со стороны тех, кто управляет Соединенными Штатами», - сказал Мадуро.
При этом он добавил, что готов встретиться и обсудить с Трампом вопросы «двусторонних разногласий».
«Я подтверждаю с этой трибуны, что несмотря на огромные исторические и идеологические различия <...> я готов пожать руку президенту США и сесть за стол переговоров», — заявил венесуэльский лидер.
Напомним, президент США Дональд Трамп 21 мая этого года подписал указ об ужесточении санкций в отношении Венесуэлы.