В США подросток пережил смертельный удар молнии благодаря своему скейтборду – СМИ (видео)

Парня экстренно госпитализировали, он провел три дня в коме.

В США подросток получил смертельно опасный удар молнии, но выжил благодаря своему скейтборду. Инцидент попал на видео.

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Как сообщает Mail Online, 13-летний Джозайя Видман из Эль Миража, штат Аризона, катался на скейтборде с другом в местном парке, когда они попали под грозовой ливень и шли домой.

Парня поразила молния, но он был частично защищен от ее вредоносного воздействия, поскольку металлические элементы на доске, как утверждается, заземлили заряд.

От удара подростка подбросило вверх. Он упал на землю, ударился головой и потерял сознание.

К счастью, парня экстренно госпитализировали, он провел три дня в коме.

По словам отца подростка, врачи считают, что скейтборд помог спасти ребенку жизнь – без него молния могла нанести серьезный вред.

Сам Джозайя также убежден, что без своего скейта, вероятно, был бы уже мертв. У него диагностировали лишь минимальные травмы и ожоги.

Ранее сообщалось, что обрушение магистрального моста «Моранди» на севере Италии в городе Генуя произошло из-за удара молнии. В результате обрушения погибли десятки людей.