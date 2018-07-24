Умер советник Путина
16:09, 24 июля 2018Мир
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Советник российского президента скончался на 87-м году жизни в больнице.
Яковлев умер в больнице / фото kremlin.ru
Советник президента РФ Вениамин Яковлев умер во вторник на 87-м году жизни после продолжительной болезни.
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"Сегодня умер Вениамин Федорович Яковлев. Прощание с ним пройдет в ЦКБ в четверг, 26 июля, в 11:00", - сообщил ТАСС источник в окружении.
О его смерти также написал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн в Twitter.
Яковлев стал советником президента Российской Федерации в 2005 году.
Как сообщал УНИАН, американский агент Секретной службы с 19-летним стажем умер от инсульта во время визита президента США Дональда Трампа в Великобританию.
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