Умер советник Путина

16:09, 24 июля 2018
Мир
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Яковлев умер в больнице / фото kremlin.ru

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"Сегодня умер Вениамин Федорович Яковлев. Прощание с ним пройдет в ЦКБ в четверг, 26 июля, в 11:00", - сообщил ТАСС источник в окружении.

О его смерти также написал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн в Twitter. 

Яковлев стал советником президента Российской Федерации в 2005 году.

Как сообщал УНИАН, американский агент Секретной службы с 19-летним стажем умер от инсульта во время визита президента США Дональда Трампа в Великобританию.

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Теги: #смерть#Россия#советник#Владимир Путин