Джордж Клуни попал в серьезное ДТП в Италии

Актера, который ехал на мотоцикле, сбил автомобиль.

Голливудский актер Джордж Клуни попал в серьезное ДТП на острове Сардинья в Италии.

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Как сообщает The Sun, автомобиль Mercedes врезался в мотоцикл актера, когда он направлялся на сьемки в город Ольбия. Клуни ударился об лобовое стекло автомобиля и упал на дорогу.

Водитель авто вызвал "скорую", которая доставила 57-летнего актера в больницу Иоанна Павла II. Как сообщает издание, у него были травмы таза и руки. После оказания медицинской помощи Клуни отпустили домой.

Актер вместе со своей семьей приехал на Сардинью, где имеет собственный дом, в конце прошлого месяца. Они проводят лето в Италии, параллельно Клуни продюссирует и учавствует в съемках мини-сериала "Уловка-22".

Как сообщал УНИАН, в мае актер вместе с женой Амаль посетил свадьбу британского принца Гарри и актрисы Меган Маркл.