Трамп рассматривал идею военного вторжения в Венесуэлу - СМИ

Трамп озвучил это предложение в августе прошлого года во время обсуждения санкций против Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп в 2017 году обсуждал возможность вторжения в Венесуэлу.

Об этом сообщает Associated Press.

По данным источника агентства, Трамп озвучил это предложение в августе прошлого года во время обсуждения санкций против Венесуэлы из-за одобрения Учредительным собранием указа, фактически распустившего парламент страны.

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Слова американского лидера шокировали Рекса Тиллерсона и Герберта Макмастера, которые на тот момент занимали посты госсекретаря и советника по национальной безопасности соответственно. Они объяснили Трампу, что военные действия могут привести к утрате завоеванного с большим трудом доверия правительств других стран Латинской Америки, которое необходимо для оказания влияния на венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

По информации агентства, позднее в августе Трамп поднял этот вопрос на встрече с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом. Несмотря на то, что сотрудники администрации попросили не говорить об этом, тема также обсуждалась американским президентом с лидерами латиноамериканских стран в ходе Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2017-го. Коллеги Трампа уверенно высказались против военного вторжения.