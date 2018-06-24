Австрийские СМИ назвали возможную дату встречи Трампа и Путина в Вене

Окончательное решение о дате саммита может быть принято в середине следующей недели.

Власти Австрии готовятся к проведению встречи президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина 15 июля в Вене.

Об этом сообщает австрийское издание Kronen Zeitung.

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По данным источников газеты, в Вене уже в нескольких дней находятся дипломаты из России и США, которые обсуждали детали предстоящей встречи между лидерами двух стран. Также ожидается, что в Австрию скоро прибудут сотрудники спецслужб РФ и Штатов, чтобы проинспектировать обстановку, в которой должны встретиться президенты.

Как пишет Kronen Zeitung, против встречи Трампа и Путина в Вене выступает британская сторона. Деталей этого газета не приводит. Окончательное решение о дате саммита может быть принято в середине следующей недели, отмечает издание.

Напомним, 9 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп в ходе последнего телефонного разговора обсуждали, что Вена может стать одним из городов проведения их двусторонней встречи. Вместе с тем, по его словам, каких-либо конкретных договоренностей по-прежнему нет.